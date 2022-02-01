Відома телеведуча Леся Нікітюк засвітилася в компанії телеведучого Григорія Решетника на тлі чуток, що вона нова героїня шоу "Холостячка".

Леся Нікітюк - відома телеведуча, яка прославилася завдяки своєму почуттю гумору, повідомляє Politeka.net. Тільки в Instagram за життям зірки стежать 3,8 мільйона користувачів Мережі.

Деякі шанувальники просто мріють побачити Лесю Нікітюк в якості героїні проєкту "Холостячка", ведучим якого є Григорій Решетник. І на тлі чуток, що зірка стане новою героїнею проекту, обидва ведучих раптово з'явилися разом.

На кадрі, який розмістив Григорій Решетник, Леся Нікітюк блиснула стрункими ногами, і сперлася на плече колеги.

"ІВАНОВИЧ і Іванівна🕺 🏻 💃 🏻", - підписав знімок Григорій Решетник.

Майже за годину публікація зібрала близько 4000 лайків і багато коментарів.

"Гриша, ти ніжний 😂❤️", " це шоу Холостячка 🔥", "чекаємо нову холостячку з Лесею😍 🔥","Нова " холостячка"?❤ ️ 🔥 😂 ", "Ви неймовірно красиві! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥👏👏👏", "Чекаємо Лесю холостячкою 3🔥 👏 👏","Чекаємо @lesia_nikituk в Холостячку !!!🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі Мережі.

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