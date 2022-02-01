Леся Никитюк завоевала огромную популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Зрители постоянно выражают желание видеть звезду в качестве героини шоу "Холостячка-3", однако ведущая отнекивается.
В новом посте Инстаграм звезда и вовсе удивила внешностью - простая кофта, спортивные штаны, сверху пальто, а вместо обуви - тапки. В посте Леся Никитюк призналась, что так себя чувствует среди людей, которые занимаются криптовалютой.
Публикация быстро собрала много лайков и комментариев. Не удержался от написания сообщения и ведущий шоу "Холостяка" Григорий Решетник.
""Холостячк- 3" 💃🏻 Скоро на 📺", - пошутил телеведущий.
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"Крипто Холостячка", - ответила Леся Никитюк.
"Если Леся именно так будет на Холостячке 😂😂 то это будет полный разрыв мочевого пузыря😂😂😂😂😂", "А носки не промах 😂", "😂все будто умны, но до крипты еще не близко😂😂😂", "Сейчас схожие образы можно встретить на модных подиумах 😂🔥👏", - написали остальные пользователи Сети.
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