Известная телеведущая Леся Никитюк удивила видом на улице, даже ведущий шоу "Холостячка"/ "Холостяк" Григорий Решетник не удержался от меткой шутки.

Леся Никитюк завоевала огромную популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Зрители постоянно выражают желание видеть звезду в качестве героини шоу "Холостячка-3", однако ведущая отнекивается.

В новом посте Инстаграм звезда и вовсе удивила внешностью - простая кофта, спортивные штаны, сверху пальто, а вместо обуви - тапки. В посте Леся Никитюк призналась, что так себя чувствует среди людей, которые занимаются криптовалютой.

Публикация быстро собрала много лайков и комментариев. Не удержался от написания сообщения и ведущий шоу "Холостяка" Григорий Решетник.

""Холостячк- 3" 💃🏻 Скоро на 📺", - пошутил телеведущий.

"Крипто Холостячка", - ответила Леся Никитюк.

"Если Леся именно так будет на Холостячке 😂😂 то это будет полный разрыв мочевого пузыря😂😂😂😂😂", "А носки не промах 😂", "😂все будто умны, но до крипты еще не близко😂😂😂", "Сейчас схожие образы можно встретить на модных подиумах 😂🔥👏", - написали остальные пользователи Сети.

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