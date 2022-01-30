Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram, где за ней следит почти четыре миллиона людей, популярная телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой вела шоу "Кто сверху?" на Новом канале, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни.
На этот раз Леся показала свое субботнее утро. Телеведущая была очень раздражена, ведь кто-то из ее соседей решил с самого утра делать ремонт и неприятные звуки были слышны в квартире Никитюк.
"Мое сладкое утро 🥰😁 Мед для ушей ❤️ ", - иронично написала телеведущая.
Как видим, Леся Никитюк лежала в постели, страдая от неприятных звуков.
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Поклонники прокомментировали видео своего кумира, некоторые пытались шутить.
"Это чья-то жена своего милого "пилит" 😂😂😂 ", "В субботу в вашем ЖК можно сверлить?", "Как я это "люблю"... такое утро - особенно в субботу 😂😂😂🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃....", "Вот что значит жить в новостройке...😢 пока все поделают ремонты...", "В выходные должна быть тишина!", "Стоматологи на выезде😄", "Я это ненавижу 😮 ", "Сегодня прямо у многих 😂 ", - написали в сети.
Напомним, что Леся Никитюк родом из Хмельницкого, но уже несколько лет телеведущая живет в столице и даже имеет там собственную квартиру.
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