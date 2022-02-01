Дружина відомого українського співака Діми Монатіка, Ірина, показала, як відзначає Новий рік зі своїми рідними за кордоном і звернулася до українців.

Діма та Ірина Монатік разом вже більше п'яти років, пише Politeka.net. Пара разом виховує двох дітей, і намагається проводити разом кожну вільну хвилину.

Не так давно сім'я полетіла на Мальдіви й тепер радує кадрами звідти. У новому пості Ірина Монатік постала в красивій сукні разом зі своїми ошатними дітьми і чоловіком.

У публікації красуня розповіла про святкування нового року.

"Зібралися на святкування Китайського Нового року, зі світлими думками і взаємною любов'ю ❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥зі святом, дорогі друзі! 🥂❤️🔥Якщо раптом не вийшло зустріти Новий рік з 31 Грудня на 1 січня так як хотілося Вам, є ще 15 днів святкування Китайського Нового року - загадуйте бажання і вірте, все обов'язково вийде 💪🏽☀️🐅❤️🔥😉", - звернулася дружина зірки до українців.

Публікація швидко зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Красиві сильно! ❤ ️ ", "🔥 🔥 🔥Шикарна!", "які красиві і улюблені ☀️️", "який Лук🧡 🧡 🧡 🧡", " що за ситуація пожаааааар!!!! Красиві, щасливі, засмаглі, улюблені! Обняла🥂 🥂 🥂", " сильно міцно улюблені❤ ️ ❤️❤️зі святом!".

Нагадаємо, дружина Монатіка на Мальдівах видала свій рецепт з порятунку світу

Також Politeka повідомляла, що дружина Монатіка заговорила про те, щоб надовго виїхати з України

А ще Politeka писала, що Монатік з Мальдів записав несподіване звернення, відео вже в мережі