Жена известного украинского певца Димы Монатика, Ирина, показала, как отмечает новый год со своими родными за границей и обратилась к украинцам.

Дима и Ирина Монатик вместе уже более пяти лет, пишет Politeka.net. Пара вместе воспитывает двух детей, и старается проводить вместе каждую свободную минуту.

Не так давно семья улетела на Мальдивы и теперь радует кадрами оттуда. В новом посте Ирина Монатик предстала в красивом платье вместе со своими нарядными детьми и мужем.

В публикации красотка рассказала о праздновании нового года.

"Собрались на празднование Китайского Нового года, со светлыми мыслями и взаимной любовью ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥С праздником, дорогие друзья! 🥂❤️‍🔥Если вдруг не получилось встретить Новый год с 31 декабря на 1 января так как хотелось Вам, есть ещё 15 дней празднования Китайского Нового года - загадывайте желания и верьте, все обязательно получится 💪🏽☀️🐅❤️‍🔥😉", - обратилась жена звезды к украинцам.

Публикация быстро собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"Красивые сильно! ❤️", "🔥🔥🔥 Шикарная!", "какие красивые и любимые ☀️🌹🌷", "Какой лук 🧡🧡🧡🧡", "Что за ситуация пожаааааар!!!! Красивые, счастливые, загорелые, любимые! Обняла🥂🥂🥂", "Сильно крепко любимые❤️❤️❤️С праздником!".

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