Украинский исполнитель Дмитрий Монатик, который сейчас отдыхает на Мальдивах, обратился к своей аудитории, записав видео.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является популярным украинским артистом. Звезда недавно отправился со своей семьей отдыхать на Мальдивы, откуда постоянно радует фото и видео в своем Инстаграм. Этот раз не стал исключением, ведь Дмитрий опубликовал в ролик, в котором обратился к своим фанатам.

"Ташкент!!! Ждём вас на концерте 14-Февраля 2022 года, в ледовом комплексе «Humo Arena»!!! В день всех влюблённых добавим ритма!!! Будет горячо!!! Приходи к нам! С любовью и ритмом!", - написал Дмитрий и зачитал речитатив-приглашение.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Сири, пару билетов в Ташкент пожалуйста", "Всемирная любовь", "Обязательно будем, ждём не дождёмся", "Я хочу на концерт! Дима, приезжайте в Москву", "Мне кажется , Минск как минимум две страны ждут", "Почему я не Ташкенте сейчас".

Напомним, Монатик с женой и сыновьями растрогал Лесю Никитюк, Горовую и других звезд

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