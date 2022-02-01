Влітку минулого року Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною Лялею Фонарьовою, повідомляє Politeka.net. Через деякий час стало відомо, що у артиста народився син Іван. За інформацією ЗМІ матір'ю дитини стала продюсер Євгенія Яцута.

У новому інтерв'ю журналу Теленеделя співак зізнався, що з народженням сина став відчувати до цього невідомі йому емоції. Зараз 46-річний батько навіть подумує про запис альбому колискових. Поки синові тільки півроку, і він не може визначити, які пісні йому зараз подобаються, тлму з випуском композицій доведеться почекати.

Як зазначив Святослав Вакарчук, діти впливають на якісь побутові зміни, а також зізнався, що не відчув кризу середнього віку. Співак підкреслив, що зробив переоцінку цінностей, але це обумовлено подіями в житті.

Примітно, що Святослав Вакарчук не особливо поширюється про особисте життя. Відомо, що попередні стосунки артист будував стосунки близько 20 років і виховував у шлюбі дочку дружини Діану.

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