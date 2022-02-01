Відома українська співачка, підопічна Потапа, ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде вирушила за кордон і представила яскраві кадри.

Мішель Андраде полетіла з України в країну, де зараз є можливість похизуватися в купальнику, передає Politeka.net. Яскравими кадрами мандрівниця поділилася в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка пробіглася пляжем в купальнику вперед до хвиль.

"Океан!!!

Обожнюю цю стихію ❤️ як же круто, що є можливість перезавантажитися, перебуваючи наодинці з природою", - підписала кадри артистка.

На таке відео навіть відреагував репер Позитив, який раніше подорожував з Мішель Андраде в рамках проекту "Орел і решка".

"❤️🔥",- написав артист.

"Моя любов", " Круто👏 👏 👏", "клас", " пісня ідеально підійшла ! Beautiful😍", "вогонь", "ця Малятко чудова😍 😘", "наодинці з природою>оператор:🗿", " приємно вам Мішель Андраде відпочити і поплавати❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Мішель ти найпрекрасніша дівчинка немов богиня перед нами) спасибі тобі за все ❤️",

"Як же хочу так само зараз❤️❤️❤️❤️", - прокоментували інші користувачі Мережі.

Нагадавши, Андраде з "Орел і решка" поскаржилася на свою зовнішність

Як повідомляла Politeka, зірка "Орел і Решка" Андраде показала, як сильно постраждала на зйомках

Також Politeka писала, зірка "Орел і Решка" Андраде розговорилася про нові стосунки після розриву з Ломакіним