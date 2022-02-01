Мішель Андраде полетіла з України в країну, де зараз є можливість похизуватися в купальнику, передає Politeka.net. Яскравими кадрами мандрівниця поділилася в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Зірка пробіглася пляжем в купальнику вперед до хвиль.
"Океан!!!
Обожнюю цю стихію ❤️ як же круто, що є можливість перезавантажитися, перебуваючи наодинці з природою", - підписала кадри артистка.
На таке відео навіть відреагував репер Позитив, який раніше подорожував з Мішель Андраде в рамках проекту "Орел і решка".
Волочкова сильно посварилася зі своїм залицяльником, якого розшукують в Україні: "Не прощу"
Учаснику, що вилетів з "Майстер Шеф. Битва сезонів" наговорили "компліментів" на прощання: "Заслужив"
Зірка "Євробачення" і солістка Go_A Павленко здивувала змінами у зовнішності: "Закохана"
Двічі розведений Пономарьов показав, з ким ділить будинок: «Красуня»
Трагедія сталася з людьми на залізниці у Львівській області, ніхто не вижив: подробиці
"❤️🔥",- написав артист.
"Моя любов", " Круто👏 👏 👏", "клас", " пісня ідеально підійшла ! Beautiful😍", "вогонь", "ця Малятко чудова😍 😘", "наодинці з природою>оператор:🗿", " приємно вам Мішель Андраде відпочити і поплавати❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Мішель ти найпрекрасніша дівчинка немов богиня перед нами) спасибі тобі за все ❤️",
"Як же хочу так само зараз❤️❤️❤️❤️", - прокоментували інші користувачі Мережі.
Нагадавши, Андраде з "Орел і решка" поскаржилася на свою зовнішність
Як повідомляла Politeka, зірка "Орел і Решка" Андраде показала, як сильно постраждала на зйомках
Також Politeka писала, зірка "Орел і Решка" Андраде розговорилася про нові стосунки після розриву з Ломакіним