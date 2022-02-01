Відомі українські співачки Оля Полякова і Надя Дорофєєва з'явилися на одному з днів народжень, де голосно і весело провели час - кадри вже в Мережі.

Оля Полякова і Надя Дорофєєва стали тренерами на проекті "Голос країни-12", де їм приписують конфлікт, повідомляє Politeka.net. Зокрема, в першому випуску перша пригрозила колезі, що запре її в гримерці, коли 22-річна учасниця Інеса Грицаєнко вибрала Надю Дорофєєву в якості тренера.

А в другому - Оля Полякова і Надя Дорофєєва посперечалися через співачку Марію Сур. Оля подзвонила своїй дочці, щоб та вмовила учасницю вибрати команду мами. А Надя Дорофєєва подзвонила чоловікові Володимиру Дантесу. У підсумку співачка вибрала команду останньої.

Попри протистояння, яке нам показують на екрані, Наді Дорофєєвій це не заважає відірватися під пісні Олі Полякової. Дві зірки побували на дні народження дієтолога, де "суперблондинка" виступала на сцені, а Надя Дорофєєва підспівувала її пісні і "відпалювала" разом з подругою.

Також артистка вирішила показати свій лук. Зірка позувала в шкіряному костюмі, який підкреслив її струнку фігуру. Красива укладка була відмінним доповненням.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в міні-сукні встала на коліна прямо на сцені

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