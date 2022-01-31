Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 10 лет работы в группе "Время и Стекло" начала сольную карьеру, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис забавный кадр из закулисья "Голосу країни", где она сидит в кресле звездного тренера.

На фотографии Надя запечатлена на сцене, она встала на колени и кокетливо сложила руки, как будто изображает милого зайчика. Перед камерой звезда появилась в белом мини-платье замысловатого фасона, которое подчеркнуло ее изящные формы. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и сияющая улыбка. Вокруг певицы собралась толпа ее поклонников из официального фан-клуба.

"Не могу пока что показать свою команду, но зато могу показать мой любимый dodo_ofk. Спасибо за поддержку. Вы моя сила", - подписала сторис Дорофеева.

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