Переможниця романтичного реаліті "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан розповіла, як швидко прибрати жирові відкладення.

Як пише Politeka.net, блогерша Анна Богдан, яка після перемоги в проекті» Холостяк " будує стосунки з його головним героєм українським підприємцем Михайлом Заливако, розповіла про б'юті процедуру в stories Instagram.

Анна Богдан красувалася в синьому купальнику перед дзеркалом, відмітки. що приїхала на черговий сеанс ендосфери. І пообіцяла незабаром похвалитися результатом.

Анна Богдан розповіла, для чого вдалася до такої процедури, і поділилася кадрами сеансу.

"Ендосфера допомагає прибрати жирові відкладення, позбутися від зайвих кілограмів. Процедура забезпечить швидку підтяжку шкірного покриву після різкого схуднення. Ендосфера - це прекрасний спосіб забути про біль у м'язах після інтенсивних навантажень«, - запевняє обраниця» Холостяка " Заливако.

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