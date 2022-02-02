Як пише Politeka.net, рівно сім років тому, рано вранці 2 лютого 2015 року, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко (Кузьма) розбився в аварії під селом Лозуватка Дніпропетровської області.
Дьомін вирішив вшанувати пам'ять музиканта, опублікувавши в своєму Instagram уривок одного з останніх інтерв'ю Кузьми для радіостанції "Люкс ФМ". На кадрах можна побачити, як покійний артист з гумором відповідає на короткі запитання журналістки:
- Андрію, що тобі більше подобається: ранок чи вечір?
- Обід.
- Коли ти востаннє матюкався?
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- Дві секунди тому.
- Коли ти востаннє пукнув у людному місці?
- Позавчора.
- Скільки у тебе зараз грошей з собою?
- 15 гривень.
- Коли ти востаннє напивався?
- Дві секунди тому.
- Що востаннє ти вкрав з готелю?
- Телефон.
- За яку суму ти переспав би з хлопцем?
- Сімсот.
Інтерв'ю закінчується завзятим сміхом Кузьми і ведучих.
"Це було завжди ржачно! А потім 02. 02. 2015...", - підписав ностальгічні кадри Дьомін.
"Світла пам'ять. Це людина з великої літери", "Назавжди в наших серцях", "Чувак, не вистачає тебе", "Шкода, що найкращі йдуть так рано", - пишуть українці.
Нагадаємо, Білик приснився пророчий сон про трагедію з Кузьмою Скрябіним.
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