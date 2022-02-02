У річницю смерті Кузьми Скрябіна відомий український радіоведучий Слава Дьомін поділився рідкісними кадрами одного з останніх інтерв'ю знаменитого музиканта.

Як пише Politeka.net, рівно сім років тому, рано вранці 2 лютого 2015 року, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко (Кузьма) розбився в аварії під селом Лозуватка Дніпропетровської області.

Дьомін вирішив вшанувати пам'ять музиканта, опублікувавши в своєму Instagram уривок одного з останніх інтерв'ю Кузьми для радіостанції "Люкс ФМ". На кадрах можна побачити, як покійний артист з гумором відповідає на короткі запитання журналістки:

- Андрію, що тобі більше подобається: ранок чи вечір?

- Обід.

- Коли ти востаннє матюкався?

- Дві секунди тому.

- Коли ти востаннє пукнув у людному місці?

- Позавчора.

- Скільки у тебе зараз грошей з собою?

- 15 гривень.

- Коли ти востаннє напивався?

- Дві секунди тому.

- Що востаннє ти вкрав з готелю?

- Телефон.

- За яку суму ти переспав би з хлопцем?

- Сімсот.

Інтерв'ю закінчується завзятим сміхом Кузьми і ведучих.

"Це було завжди ржачно! А потім 02. 02. 2015...", - підписав ностальгічні кадри Дьомін.

"Світла пам'ять. Це людина з великої літери", "Назавжди в наших серцях", "Чувак, не вистачає тебе", "Шкода, що найкращі йдуть так рано", - пишуть українці.

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