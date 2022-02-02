Даша Квіткова і Микита Добринін проводять розкішний відпочинок на Сейшелах, тому часто діляться кадрами звідти і показують, чим займаються разом з сином на узбережжі, пише Politeka.net. Цього разу Даша розповіла, що з нею сталося і куди вона пропала з соціальних мереж.

"Обережно читати наступну історію. Вона може викликати тремтіння по всьому тілу і ви можете відчути мою біль. Я була в душі, виходила і відкрила скляні двері на себе. І під кут скляних дверей потрапила моя нога, а якщо бути точніше-мій ніготь, який тепер навпіл.

Ридала сильно на плечі у чоловіка і думала, як я тепер педикюр зроблю. Тепер я кульгаю, п'ю обезбол і з перев'язкою і мені не можна купатися в океані, що я до цього і не робила. Але зараз вже все добре, якось так» - поділилася Квіткова.

Також Даша Квіткова отримує багато питань, в яких люди дивуються, що Лев досі не ходить, не тримає сам пляшечку, не їсть з ложки і так далі.

"Я закликаю всіх мам: будь ласка, ніколи не порівнюйте жодної дитини - ні вашої з чужою, ні чужої з кимось. Кожна дитинка Індивідуальна", - висловилася дівчина.

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