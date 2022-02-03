Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є популярним українським артистом і композитором. Зараз він виступає в колективі "MOZGI", який сам і створив. У шоу "Неймовірна правда про зірок" Потап вирішив відповісти на кілька провокаційних питань. На питання, чи виходив він на сцену напідпитку. Артист без сорому зізнався, що часто це робить.

"Був. Спокійно і легко. Поясню, що таке напідпитку. Випив це трохи розслаблений, розв'язний настрій, легкість буття, іскра життя. Бухім ніколи собі не дозволяв. Але іноді, іноді буває 50-100 грам ми випиваємо перед сценою", - зізнався Потап.

Також, артист зізнався, що пісню "Не пара", яку вони раніше виконували з Настею Каменських, вони ніколи не виконували правильно. Щоразу вони забували слова, однак, звертаючи увагу на шанувальників, згадували слова і співали далі.

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