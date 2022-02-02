Как пишет Politeka.net, Роксолана Сирота - украинская певица родом из Львова. Артистка заявила о себе на "Голосі країни", где была в команде продюсера Потапа. И вот, на страничке "Евровидение.юа" в Инстаграме появились подробности о ее участии в Нацотборе.
"Артист должен максимально транслировать себя в своих песнях..."
ROXOLANA (Роксолана Сирота): украинская певица и автор песен, родом из Львова. Участница 9 сезона «Голоса страны» в команде Потапа.
Летом прошлого года представила артпроект «Ukraine is», а 12 ноября выпустила его и в качестве дебютного альбома. Это сборник из 5 оригинальных композиций, в которых совмещены тексты украинских писателей (Ивана Франко, Леси Украинки, Михаила Семенко, Лины Костенко и Юрия Издрика) и современные музыкальные аранжировки. В создании проекта приняли участие также Нина Матвиенко и группа KAZKA.
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Для участия в финале Национального отбора на Евровидение-2022 представила трек "Girlzzzz", премьера состоялась 20 января", - было написано в публикации.
Фанаты сразу принялись обсуждать возможною участницу от Украины:
"Все при ней - голос, внешность, песня. жду как выступит на финале отбора, хотя уверен что не подведёт, самый крутой вариант, как по мне, верю в её победу", "Боже ну почему все конкурсанты не могут так же делать премьеру, заранее до конкурса, а не в последние дни", "Вот если честно , на данный момент (1 февраля) это для меня потенциальный победитель нац.отбора. Достойная заявка реально и если сравнивать с другими известными уже песнями - самая лучшая", "Песня нравится, она как артист и просто человек нравится. Ожидаю выступления в финале, надеюсь будет огонь".
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