Потап завоевал огромную популярность в Украине, пишет Politeka.net. Рэпер работает также как продюсер, который помогает талантам.
Певец неоднократно находился в тренерском кресле шоу "Голосу країни", вернулся на проект он и в двенадцатом сезоне. В новом видео артист обратился к участникам. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"Не сдаваться! Не сдаваться и не сдаваться! Даже если что-то не выходит. Даже в середине песни - не сдаваться, работать до конца", - произнес Потап.
"Самый авторитетный украинский продюсер и звездный тренер Потап поделился руководством участников слепых прослушиваний ✌🏼
А второй выпуск «Голоса страны-12» уже завтра!", - написали авторы поста.
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Публикация быстро собрала более 2000 просмотров и много комментариев:
"Верно! Надо поверить в себя и не сдаваться и все получится. 👏😍", "И это касается не только Голоса😉 по жизни нужно не сдаваться❤️", "Я всем завидую", "Советует для победы уговорить Тину Кароль вернуться в «Голос» 😂".
Напомним, победитель "Голосу країни" разрешил родителям увидеть их внучку, как это было
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