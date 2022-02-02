Як пише Politeka.net, Катя Осадча популярна телеведуча і зірка"Світського життя". Знаменитість в рамках своєї програми вирішила заїхати в гості до Аліні Гросу, біля якої сімейний особняк знаходиться у Чернівцях. Відповідні кадри з'явилися в сторіс Instagram програми"Світське життя".
"А сьогодні ми вже на Буковині", - написано було на першому кадрі.
На другому сторіс Котити вже стояла біля Аліна на вході в будинок.
"В гостях у сімейному подвір'ї Аліни Гросу",- було підписано нове сторі.
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Після цього Котити з Аліна вже були всередині, де Гросу розповідала про один зі своїх костюмів, які пошили для неї батьки. У кімнаті можна було побачити різьблені меблі і кришталеві люстри.
На останньому сторіс вже була не тільки Катя Осадча і Аліна Гросу, але і її бойфренд актор Роман Полянський. Російський актор почав стосунки з українською співачкою і заради неї переїхав в Україну.
Нагададаємо, Гросу в шоломі показала екстремальні розваги на відпочинку
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Також Politeka повідомляла, що Аліна Гросу в шкіряному вбранні і пухнастою шапці здивувала змінами в зовнішності