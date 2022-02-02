Телеведуча Катя Осадча вирушила в родинний особняк співачки Аліни Гросу, який знаходиться в Чернівцях.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча популярна телеведуча і зірка"Світського життя". Знаменитість в рамках своєї програми вирішила заїхати в гості до Аліні Гросу, біля якої сімейний особняк знаходиться у Чернівцях. Відповідні кадри з'явилися в сторіс Instagram програми"Світське життя".

"А сьогодні ми вже на Буковині", - написано було на першому кадрі.

На другому сторіс Котити вже стояла біля Аліна на вході в будинок.

"В гостях у сімейному подвір'ї Аліни Гросу",- було підписано нове сторі.

Після цього Котити з Аліна вже були всередині, де Гросу розповідала про один зі своїх костюмів, які пошили для неї батьки. У кімнаті можна було побачити різьблені меблі і кришталеві люстри.

На останньому сторіс вже була не тільки Катя Осадча і Аліна Гросу, але і її бойфренд актор Роман Полянський. Російський актор почав стосунки з українською співачкою і заради неї переїхав в Україну.

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