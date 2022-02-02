Телеведущая Катя Осадчая отправилась в семейных особняк певицы Алины Гросу, который находится в Черновцах.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая популярная телеведущая и звезда "Світського життя". Знаменитость в рамках своей программы решила заехать в гости к Алине Гросу, у которой семейный особняк находится в Черновцах. Соответствующие кадры появились в сторис Инстаграм программы "Світське життя".

"А сегодня мы уже на Буковине", - написано было на первом кадре.

На втором сторис Катя уже стояла возле Алины на входе в дом.

"В гостях у семейном подворье Алины Гросу", - было подписано новое стори.

После этого Катя с Алиной уже были внутри, где Гросу рассказывала об одном из своих костюмов, которые сшили для нее родители. В комнате можно было увидеть резную мебель и хрустальные люстры.

На последнем сторис уже была не только Катя Осадчая и Алина Гросу, но и ее бойфренд актер Роман Полянский. Российский актер начал отношения с украинской певицей и ради нее переехал в Украину.

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