Як передає Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) відомий як співак і продюсер. У нього є свій продюсерський центр "MOZGI", де він протегує молодих популярних артистів. Також, у нього є однойменна група, з якою він колесить по Україні І запалює на сцені з хітами. У програмі" Неймовірна правда про зірок " Потап зізнався, що є українські зірки, з яким його плутають. Ними виявилися співак Серьога і комік Єгор Крутоголов.
"Звичайно, часто. "О, Серьога" або хтось ще. Я завжди говорив так, і фотографувався. Чому ні. А, і Єгор дуже схожий місцями. Це такий, зовсім товстий варіант Потапа", - пожартував Олексій Потапенко.
Нагадаємо, що артист став тренером нового сезону шоу "Голос країни". У Потапа за підсумком другого випуску сліпих прослуховувань всього 2 учасники.
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