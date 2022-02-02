Як пише Politeka.net, Дмитро Шевченко є успішним українським бізнесменом. Підприємець вирішив взяти участь у проекті "Холостячка", де головною героїнею у другому сезоні стала Злата Огневич. Бізнесмену вдалося дійти до фіналу, але перемогу здобув Андрій Задворний. Дмитро у нових сторіс вирішив розповісти, що зараз хворіє.

"Всім привіт. Поки, що буду писати, Але зізнаюся чесно, вже, щось сказав би на камеру. Навіть коли я хворію, я все одно відповідаю на дзвінки по клінінгу і спорту. Така пасивна робота дає мені відчуття зайнятості та спокою. Спокою за те, що все під контролем", - написав Шевченка.

"У ті моменти, коли я зайнятий роботою, я зовсім не відчуваючи, що я хворію. Для мене це як ліки. Рідко буває так, що я повністю занурююся в процес хвороби і просто лежу. Мені легше, коли я чимось зайнятий", - продовжив Дмитро.

"А як у вас проходить лікарняний. Ви так само як я працює з дому під гаслом "на лікарняному" і реально дозволяєте собі відлежатися?",- запитав бізнесмен.

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