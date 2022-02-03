Відомий бізнесмен і фіналіст шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиной розповів, які є плюси після його участі в проєкті.

Як передає Politeka.net, бізнесмен Олексій Тригубенко вже рік, як став медійною особистістю на просторах соціальних мереж. Це сталося завдяки його участі в проєкті "Холостячка", де у фіналі він був відкинутий Ксенією Мішиной. На цей раз він прийшов на інтерв'ю до Василя Хмельницького, де розповів про свою історію на "Холостячці". Олексій Тригубенко розкрив, які плюси для нього були після фіналу шоу.

"Це допомагає мені, з одного боку публічність мені допомагає здобути більше довіри. Ти приходиш на зустріч і тебе вже хтось якось десь бачив, як ніби вже знайомий. Легше налагодити комунікацію", - розповів Олексій Тригубенко.

Нагадаємо, нещодавно бізнесмен розповів, хто зараз про нього піклується. Нею виявилася "тітка Наташа", яка допомагає йому з прибиранням квартири. А їсти він воліє з ресторану. На даний момент у Тригубенко немає обраниці.

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