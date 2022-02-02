Леся здивувала незграбним виглядом, примірявши занадто коротке плаття і виставивши себе напоказ.

Леся Нікітюк вже багато років працює телеведучою, подорожує світом і звикла змінювати образи для залучення уваги, повідомляє Politeka.net. Нікітюк також любить розповідати в Instagram про себе і показувати те, чим вона займається поза робочий час.

У цей не обійшлося без курйозів, так так Нікітюк не тільки показала зайве, але і вельми екстравагантно скопіювала культову сцену з фільму "Основний інстинкт", який свого часу прославив Шерон Стоун.

У коротенькій помаранчевій сукні Никитюк без сорому задерла ноги і показала зайве, через що довелося зацензурити неоднозначний вигляд. Сама Леся тільки посміялася: "хвилин тридцять подивилася вебінар по крипті, поки виступала Каменських» - пише Леся.

Відзначимо, сцена, яку повторила Нікітюк у самої Шерон Стоун викликає у актриси не найприємніші почуття. За словами Стоун, вона і не підозрювала, що момент буде настільки зухвалим.

Раніше ми писали, деякі шанувальники просто мріють побачити Лесю Нікітюк в якості героїні проекту" Холостячка", ведучим якого є Григорій Решетник. І на тлі чуток, що зірка стане новою героїнею проекту, обидва ведучих раптово з'явилися разом.

На кадрі, який розмістив Григорій Решетник, Леся Нікітюк блиснула стрункими ногами, і сперлася на плече колеги.

"ІВАНОВИЧ і Іванівна🕺 🏻 💃 🏻", - підписав знімок Григорій Решетник.

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