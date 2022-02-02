Леся Никитюк уже много лет работает телеведущей, путешествует по миру и привыкла менять образы для привлечения внимания, сообщает Politeka.net. Никитюк также любит рассказывать в Инстаграм о себе и показывать то, чем она занимается вне рабочее время.
В этот не обошлось без курьезов, так так Никитюк не только показала лишнее, но и весьма экстравагантно скопировала культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", который в свое время прославил Шэрон Стоун.
В коротеньком оранжевом платье Никитюк без стыда задрала ноги и показала лишнее, из-за чего пришлось зацензурить неоднозначный вид. Сама Леся только посмеялась: «Минут тридцать посмотрела вебинар по крипте, пока выступала Каменских» - пишет Леся.
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Отметим, сцена, которую повторила Никитюк у самой Шэрон Стоун вызывает у актрисы не самые приятные чувства. По словам Стоун, она и не подозревала, что момент будет настолько дерзким.
Ранее мы писали, некоторые поклонники просто мечтают увидеть Лесю Никитюк в качестве героини проекта "Холостячка", ведущим которого является Григорий Решетник. И на фоне слухов, что звезда станет новой героиней проекта, оба ведущих внезапно появились вместе.
На кадре, который разместил Григорий Решетник, Леся Никитюк сверкнула стройными ногами, и оперлась на плечо коллеги.
"Иванович и Ивановна 🕺🏻💃🏻", - подписал снимок Григорий Решетник.
Ранее сообщалось, Решетник посмеялся над несуразным видом Леси Никитюк
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