Леся Никитюк уже много лет работает телеведущей, путешествует по миру и привыкла менять образы для привлечения внимания, сообщает Politeka.net. Никитюк также любит рассказывать в Инстаграм о себе и показывать то, чем она занимается вне рабочее время.

В этот не обошлось без курьезов, так так Никитюк не только показала лишнее, но и весьма экстравагантно скопировала культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", который в свое время прославил Шэрон Стоун.

В коротеньком оранжевом платье Никитюк без стыда задрала ноги и показала лишнее, из-за чего пришлось зацензурить неоднозначный вид. Сама Леся только посмеялась: «Минут тридцать посмотрела вебинар по крипте, пока выступала Каменских» - пишет Леся.

Отметим, сцена, которую повторила Никитюк у самой Шэрон Стоун вызывает у актрисы не самые приятные чувства. По словам Стоун, она и не подозревала, что момент будет настолько дерзким.

Ранее мы писали, некоторые поклонники просто мечтают увидеть Лесю Никитюк в качестве героини проекта "Холостячка", ведущим которого является Григорий Решетник. И на фоне слухов, что звезда станет новой героиней проекта, оба ведущих внезапно появились вместе.

На кадре, который разместил Григорий Решетник, Леся Никитюк сверкнула стройными ногами, и оперлась на плечо коллеги.

"Иванович и Ивановна 🕺🏻💃🏻", - подписал снимок Григорий Решетник.

Ранее сообщалось, Решетник посмеялся над несуразным видом Леси Никитюк

Также, раздраженная Никитюк пожаловалась украинцам на жизнь после переезда в Киев

Politeka рассказывала, ведущий «Холостяка» Решетник неожиданно обратился к украинцам