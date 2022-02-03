Українська блогериня Катерина Репяхова, яка одружена з Віктором Павликом, показала, як намагалася витратити тисячу гривень.

Як пише Politeka.net, Катя Репяхова є популярною українською блогеркою і дружиною артиста Віктора Павлика. Зірка в нових сторіс в Instagram вирішила показати, як ходила по магазинах, щоб витратити тисячу за вакцинацію.

"Взагалі ми приїхали в ТЦ, щоб я купила собі книги на 1000 грн", - написала Катя.

Зірка після цього показала, як півгодини ходила по Книжковому магазину і вибирала літературу.

"І так я простояла півгодини", - написала Репяхова.

"У підсумку я нічого не знайшла. Бізнес літератури дуже мало. Пошукаю в Інтернеті", - написала на наступному сторіс Катя.

"Я в шоці, півгодини провела в магазинах в цих книжкових і нічого собі не знайшла. Я хочу собі щось про стратегію, про брендинг, про управління, все українською практично, українською Я буду довго читати...",- розповіла Детальніше про проблему Репяхова.

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