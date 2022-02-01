27-летняя Репяхова, которая вдвое младше своего мужа, вознамерилась превратить недавнюю атаку ботов в шанс еще крепче стать на ноги, и начать полностью собственное дело. Жена Павлика ранее заявляла, что ищет помещение для офиса, теперь же ей в команду понадобились еще специалисты. Об этом Репяхова сообщила в своих новых "сториз" в Инстаграм.

"Следующая неделя у меня будет максимально ответственная. Нужно решить насчет помещения, какое брать, с ремонтом или без. Очень много работы, так что сейчас запасаюсь силами", - сообщила она, показав свои "ленивые" выходные перед большой работой.

Кроме помещения, Кате нужны агентство по брендированию, подрядчики и смм-специалист.

В отдельном посте Репяхова поделилась, что сподвигло ее на перемены. По словам девушки, "точкой отсчёта стали атаки ботов на ее рекламодателей". Она поблагодарила своих неприятелей, ведь впереди у нее "еще более интересный путь".

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