Як повідомляє Politeka.net, 19-річний молодий батько і справжня зірка дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин зараз знаходиться на самоізоляції, так як вони з дружиною і місячною дочкою підхопили коронавірус. Поки у артиста з'явилася більше вільного часу, він вирішив відповісти на питання шанувальників в Instagram-сторіс.
Так, у новоспеченого батька запитали, як воно бути молодим татком. На це Роман відповів чесно: "Звичайно складно, але дуже цікаво. Дитинка з кожним днем змінюється і стає іншим. Таке враження, що з кожною хвилиною я в неї закохуюся все більше і більше.
Також у Сасанчина запитали, чи планує він ще дітей. На це молодий батько відповів: "Зараз дуже важко сказати, тому що з першим не легко справлятися, але, думаю, прийде час, коли захочемо ще одного бейбіка".
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