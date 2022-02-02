Як пише Politeka.net, SLAVIA (Ярослава)- екс-дружина соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Пара минулого року заявила, що розлучається. Співачка зараз займається активно сольною кар'єрою, а нещодавно вирушила відпочивати на Кубу. На нових сторіс в Instagram Ярослава показала, що побачила на відпочинку.
На кадрах зірка була в одному із закладів Куби. Артистка показала, що там висіли кілька прапором Росії.
"Часто беру з собою за кордон прапор України", - написала Ярослава.
"Ось що робиться, бачите? Ось така ось ситуація. Хто буде на Кубі, беріть з собою українські прапори, я думаю, що вони із задоволенням повісять їх сюди і український прапор. Ну, просто, Сорі, крик душі", - сказала Ярослава.
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"Давайте зробимо традицією залишати за кордоном прапор України", - підписала сторіс зірка у себе в Instagram.
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