Співачка SLAVIA, яка відпочиває на Кубі, побачила в одному із закладів російський прапор і не стримала емоцій, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, SLAVIA (Ярослава)- екс-дружина соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Пара минулого року заявила, що розлучається. Співачка зараз займається активно сольною кар'єрою, а нещодавно вирушила відпочивати на Кубу. На нових сторіс в Instagram Ярослава показала, що побачила на відпочинку.

На кадрах зірка була в одному із закладів Куби. Артистка показала, що там висіли кілька прапором Росії.

"Часто беру з собою за кордон прапор України", - написала Ярослава.

"Ось що робиться, бачите? Ось така ось ситуація. Хто буде на Кубі, беріть з собою українські прапори, я думаю, що вони із задоволенням повісять їх сюди і український прапор. Ну, просто, Сорі, крик душі", - сказала Ярослава.

"Давайте зробимо традицією залишати за кордоном прапор України", - підписала сторіс зірка у себе в Instagram.

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