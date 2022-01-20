Известная украинская певица Slavia, которая была замужем за исполнителем Дзидзьо, поделилась с поклонниками новыми фотографиями с отдыха на Кубе.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram бывшая жена популярного украинского исполнителя Дзидзьо Ярослава Хома, которая поет на сцене под псевдонимом Slavia, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.

На этот раз Slavia опубликовала фотографии с отдыха на Кубе. Так, перед камерами певица предстала в малиновом купальнике с большим разрезом.

Также Slavia красиво легла на песке, показав свою красивую фигуру.

Бывшая жена певца улетела на Кубу, пока в Украине празднуют Крещение и купаются в прорубях.

"Я человек лета и тепла. Люблю нежиться на солнышке, и закаляться в теплом океане. Никакой проруби! С Крещением!",- написала Slavia.

Поклонники прокомментировали фото певицы.

"Красавица 🔥 "," 😍😍😍😍 Красивая женщина не замужняя", "Такая красивая! 👏👏👏😍😍🔥 ", "Хорошего отдыха и с праздником Крещения!!!! 🙌❤️", "Дзидзьо, Дзидзьо где же ты смотрел чтобы просвистать такую красоту🤔🤔🤔❤️❤️❤️", "Вот когда-то повезло Дзидзьо . Видеть обнаженную эту красавицу!!!🤩🤩🤩🤩🤩🤩🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Как красиво и как разумно - уметь балансировать между работой и отдыхом 👌🏝💃🏻😍 !"- написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что бывшая жена Дзидзьо после развода уехала из Украины в экзотическую страну: "Машина времени".

Напомним, что певица Slavia в эффектном купальнике показала, что потерял ее экс-супруг DZIDZIO: "Люблю нежиться...".

Также Politeka писала, что экс-жена Dzidzio Slavia запальчиво станцевала в купальнике: "здесь всегда хочется...".