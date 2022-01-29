Бывшая жена популярного украинского певца Dzidzio, исполнительница Slavia показала поклонникам веселые кадры со своего отдыха на солнечном острове Куба.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram певица Slavia (настоящее имя Ярослава Притула), которая после многих лет совместной жизни развелась с популярным исполнителем Dzidzio (настоящее имя-Михаил Хома), часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

На этот раз Slavia решила показать поклонникам смонтированный видеоролик, в котором показала свой веселый отдых на Кубе.

"Мамбо, румба, ча-ча-ча... 🌞💃🏻🤍 Коротко о настроении на Кубе: все улыбаются, везде музычка. Передаю частичку лета, заряд солнечного настроения, и океан СЧАСТЬЯ

Здесь зашифровано название новой песни, над релизом которой мы уже работаем...", - заинтриговала певица.

Slavia весело проводит время на Кубе. Она показала несколько кадров с яхты, на которой танцевала в сплошном малиновом купальнике с разрезом до пупка, а также зажгла в красном купальнике в бирюзовой воде.

Также вместе с певицей танцевали даже кубинцы.

Ранее Politeka сообщала, что Slavia засмотрелась на бывшего мужа: "Вау, какой взгляд".

Напомним, что бывшая жена DZIDZIO Slavia в мини-купальнике покорила райскими видами: эффектные кадры.

Также Politeka писала, что экс-жена DZIDZIO Slavia засветила, как развлекается на Кубе: "Любимое занятие".