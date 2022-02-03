Українська співачка Тіна Кароль поскаржилася на знущання під час одних зі зйомок, в Мережі по-різному відреагували на такі слова артистки.

Тіна Кароль бере участь у різноманітних зйомках, про які розповідає у своїх соцмережах, повідомляє Politeka.net. У новому відео в Тік Ток співачка в ефектному костюмі з вирізом вийшла в коридор, де можна помітити знімальну групу і невеликий переполох через роботу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Співачка підійшла до камери зі словами: "Це знущання! Вони тримають мене в заручниках! Це знущання", - зірка смикнула камеру і зйомка закінчилася.

Публікація швидко зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів. Багато хто підтримав жарт Тіни Кароль, а деякі відзначали, що, ймовірно, зйомки затримуються саме через зірку.

"Найкращий захист - це напад Тіна приходить на різні шоу, скаржиться, що її тримають в заручниках, хоча, там все навпаки, швидше за все😭 🤧 👍", "моргни, якщо вони тебе не хочуть відпускати 😂❤️", "знущання - бути такою красивою😂 😍 😍", " занадто багато знущань над Тіною Кароль останнім часом😩 💘", "я, коли сиджу на гарячій лінії охорони здоров'я😅:",- написали коментатори.

Нагадаємо, що Тіна Кароль поскаржилася на умови роботи

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