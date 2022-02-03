Украинская певица Тина Кароль пожаловалась на издевательства во время одних из съемок, в Сети по-разному отреагировали на такие слова артистки.

Тина Кароль участвует в разнообразных съемках, о которых рассказывает в своих соцсетях, сообщает Politeka.net. В новом видео в Тик Ток певица в эффектном костюме с вырезом вышла в коридор, где можно заметить съемочную группу и небольшой переполох из-за работы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Певица подошла к камере со словами: "Это издевание! Они держат меня в заложниках! Это издевание", - звезда дернула камеру и съемка закончилась.

Публикация быстро собрала почти 6000 лайков и много комментариев. Многие поддержали шутку Тины Кароль, а некоторые отмечали, что, вероятно, съемки задерживаются именно из-за звезды.

"Самая лучшая защита - это нападение Тина приходит на разные шоу, жалуется, что её держат в заложниках, хотя, там всё наоборот, скорее всего😭🤧👍", "Моргни, если они тебя не хотят отпускать 😂❤️", "Издевание - быть такой красивой😂😍😍", "слишком много издеваний над Тиной Кароль в последнее время 😩💘", "Я, когда сижу на горячей линии здравоохранения😅:",- написали комментаторы.

Напомним, что уставшая Тина Кароль пожаловалась на условия работы

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