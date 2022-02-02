Тина Кароль с недавних пор начала показывать не только постановочные кадры, сделанные во время модных фотосессий для Инстаграм, пишет Politeka.net. Артистка также начала впервые показывать простые будни и кадры с прогулок, отдыха и путешествий.
В этот раз Кароль представила целый ряд фото из отдыха в Лондоне, куда традиционно улетала вместе с сыном. Ее сын Вениамин уже давно учится в Лондоне и проводит там все время за исключением каникул.
«Пой, читай, мечтай, в суете будней найдите время для себя» - пишет Кароль под кадрами.
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«Безумно нравятся такие life посты, мы очень ждали!❤️🔥; Первое фото топ!; эти живые посты - лучшее, что случилось с инстаграмом 🤍; Аж пищать начала от лайфа в профиле💔; вааау!! какие красивые кадры💞📽; живые посты это что-то с чем-то 🥺🤍; Очередной живой пост Тина Григорьевна вы нас балуете😏; Пой, читай, мечтай, а главное кушОц не забывай 😂; Хочется, чтобы эти флешбеки не заканчивались 😭; как же долго мы ждали такие посты, life всегда в сердечке ❤️».
Мы также писали, что Тина Кароль станет звездной гостьей шоу «Игры талантов».
Отметим, в шоу игрокам предстоит узнать скрытые таланты людей, а помогать им в этом будут популярные звезды. Суперспособности участников будет угадывать и Тина Кароль. Ранее Тина прекратила участие в "Голосі країни", на ее замену пришла Оля Полякова, удивив сеть.
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