Бізнесмена Максима Тарапату, який брав участь у другому сезоні шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч, на відпочинку помітили в компанії красуні-брюнетки.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці holostyak_.news в Instagram опублікували декілька кадрів з Максимом Тарапатою, який у другому сезоні шоу "Холостячка" отримав відмову від співачки Злати Огнєвіч. Так, бізнесмена, який відпочиває на Шрі-Ланці, засікли в компанії загадкової незнайомки та зробили декілька фото.

"І ось на одній з вечірок його помітили з невідомою дамою. Вони дуже тісно спілкувалися один з одним посеред натовпу і гучної музики. А потім вирішили усамітнитися серед пальм", - йдеться у дописі.

На одній зі світлин видно, що дівчина сиділа у Максима Тарапати на руках.

Шанувальники почали активно обговорювати світлини: "Правильно робить, а що йому все життя чекати поки що Злата приділить йому увагу", "І яка тепер різниця, кого Макс обіймає серед пальм, кожен вибрав свій шлях", "Круто Максик відпочиває...ну а що йому Злати все життя чекати😂невідомо, де чекає тебе твоє😍", "Молодець, треба відпочивати душею і тілом!!! 🔥🔥👏", "Молодець! Він вільна людина і має право бути з тим, з ким хоче. Бажаю великого щастя і взаємного кохання! ❤️".

Раніше Politeka повідомляла, що Злата Огнєвіч зробила зізнання про стосунки з Тарапатою після "Холостячки": "Макс крутий".

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