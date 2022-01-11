Як повідомляє Politeka.net, Макс Тарапата, який боровся за серце Злати Огневич у шоу "Холостячка" в інтерв'ю ютуб-каналу "BAHAREVA govorit" розповів про те, як дізнався про розрив співачки з її обранцем Андрієм Задворним.

Так, за словами Макса, на той момент він підтримував спілкування і спів Золотий, і з Андрій, однак саме співачка, а не її обранець, розповіла йому, що вони розлучилися. Тарапата зізнається, що у нього був шок від цієї новини і він тут же запропонував Злато підтримку, при цьому продовжуючи спілкуватися з Задворним.

"Я очманів! Я не міг повірити. Я буквально в цей день з Андрій повинен був зустрітися, ми до цього кожен день були на зв'язку, і він мені нічого не розповідав. Я не міг повірити, я був в шоці", - зізнався Макс.

Після цього він почав ближче спілкуватися зі Золотий, підтримувати її, вони дуже зблизилися по-людськи. Тарапата зізнається, що в цей час у нього з'явилися думки і надії щодо Огневич. Однак, він розумів, що після хворобливого розриву вона не готова до нових відносин.

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