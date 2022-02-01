Як пише Politeka.net, Максим Тарапата є успішним бізнесменом, а також учасником шоу "Холостячка" зі Златой Огневич. І хоча головна героїня воліла Андрія Задворного, але після розриву стосунків з переможцем співачка подружилася з Максим, який підтримав артистку після розриву. На нових сторіс в Instagram Тарапата розповів, за що поплатився.

"Загалом, що сталося. В один з перших днів я пішов кататися і вирішив не розминатися, мовляв і так все добре. І з серфом це якось дивно працює, адже як би ти не був фізично підготовлений, м'язи там працюють по іншому. І в підсумку я сильно потягнув спину. Я просто не міг ні ходити, ні розігнутися, жесть. По всьому острову шукав масажиста-чарівника, кого завгодно, щоб мене привести у форму", - сказав бізнесмен про свою травму.

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