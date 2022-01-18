Злата Огневич, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", розповіла, в яких стосунках після проекту з учасником Максимом Тарапатою.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є успішною українською співачкою та зіркою Євробачення, де посіла третє місце. Також артистка перемогла на шоу "Маска" в образі Сонця, а ще стала головною героїнею проекту "Холостячка" в надії знайти своє кохання. Там артистка вибрала собі переможця-Андрія Задворного, але відносини з ним не вдалося побудувати після проекту. Зараз Злата відпочиває на Занзібарі, а також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram.

У нових сторі Огневич вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Які у вас стосунки з Максимом т. Дружба чи можливо щось більше?....",- запитав фанат.

"Справжня дружба, яка може бути між чоловіком і жінкою. А ви всі знаєте, наскільки Макс крутий...",- відповіла Огневич.

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