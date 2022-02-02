Надя Дорофєєва і Оля Полякова намагаються набрати до себе в команди людей, які їм сподобалися, повідомляє Politeka.net. Поки найбільше учасників обрала себе Надя Дорофєєва, яка обігнала не лише Олю Полякову, а й Потапа зі Святославом Вакарчуком.
Зокрема, артистка стала тренером молодого красеня Олександра - вокаліста і гітариста Міністерства оборони України. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки) співак запально виконав композицію «О, мама» групи Сальто, розгорнувши два крісла - Олі Полякової і Наді Дорофєєвої. Учасник вибрав останню, змусивши заздрити зірці її колегу.
Відео виступу швидко зібрало понад 60 тисяч переглядів і багато коментарів.
"🔥дуже круто!", "Нереальний🔥", " це був найкращий виступ того дня🔥 🔥 🔥 🔥 🔥"," молодець.👏👏👏", "👏👏👏👏👏 молодець 👏 👏 😮 це класно👏 👏 👏 👏", " молодець, так тримати🔥 🔥 🔥","найяскравіше враження ! Красунчики! Успіху!",- написали користувачі Мережі.
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