Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 34-річна Настя Каменських похвалилася танцювальними талантами і показала, як вміє запалювати на концерті. Після свят артистка вже повернулася в робочий режим і у всю виступає в улюблених образах.
В цей раз Каменських покрасувалася в золотій сукні з тонкими малюнками із золотих ниток і акуратною бахроми на високому розрізі біля стегна. Пишна укладка з розпущеними кучерями вдало доповнила образ артистки, а вечірній макіяж перетворив її цибулю.
На сцені Каменських постаралася танцювати по повній, про що сама помітила в підписі під коротким роликом. Всіляко згинаючись перед камерою, Каменських також засвітила, як змінилася після відпустки.
"Вибух, додивіться до кінця" - пише Каменських.
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Раньше Настя Каменських засвітила інтер'єр свого розкішного особняка, в якому живе разом з чоловіком Потап.
Як бачимо, в маєтку Каменських і Потап є гарний камін, зверху над яким висить маленьке дзеркало у формі сонця. Біля каміна аж до стелі-книжкові полиці, біля яких стоїть гарний торшер.
Також Анастасія показала свою Мімі-собаку породи Бішон-фрізе, яка лежала на м'якому дивані пастельного кольору.
Раніше Politeka повідомляла, що Настя Каменських, блиснувши фігурою в купальнику, отримала підтримку Джамали: "дуже складно...".
Нагадаємо, що "А Ви там Тіну Григорівну не бачили?": Потап заінтригував українців кадром за лаштунками"Голосу країни".
Також Politeka писала, що Потап розташувався між Поляковою з Дорофєєвою і зняв, що відбувається на "Голосі країни": кадри.