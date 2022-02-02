Настя Каменських вразила танцями в золотому міні і показала, як вміє веселити фанатів.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 34-річна Настя Каменських похвалилася танцювальними талантами і показала, як вміє запалювати на концерті. Після свят артистка вже повернулася в робочий режим і у всю виступає в улюблених образах.

В цей раз Каменських покрасувалася в золотій сукні з тонкими малюнками із золотих ниток і акуратною бахроми на високому розрізі біля стегна. Пишна укладка з розпущеними кучерями вдало доповнила образ артистки, а вечірній макіяж перетворив її цибулю.

На сцені Каменських постаралася танцювати по повній, про що сама помітила в підписі під коротким роликом. Всіляко згинаючись перед камерою, Каменських також засвітила, як змінилася після відпустки.

"Вибух, додивіться до кінця" - пише Каменських.

Раньше Настя Каменських засвітила інтер'єр свого розкішного особняка, в якому живе разом з чоловіком Потап.

Як бачимо, в маєтку Каменських і Потап є гарний камін, зверху над яким висить маленьке дзеркало у формі сонця. Біля каміна аж до стелі-книжкові полиці, біля яких стоїть гарний торшер.

Також Анастасія показала свою Мімі-собаку породи Бішон-фрізе, яка лежала на м'якому дивані пастельного кольору.

Раніше Politeka повідомляла, що Настя Каменських, блиснувши фігурою в купальнику, отримала підтримку Джамали: "дуже складно...".

Нагадаємо, що "А Ви там Тіну Григорівну не бачили?": Потап заінтригував українців кадром за лаштунками"Голосу країни".

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