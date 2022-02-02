Нещодавно на Дашу Квиткову обрушився потік критики через її дитину-дівчині почали розповідати, як треба ростити малюка, дивитися за ним і доглядати. На всі висловлювання молода мама вирішила відреагувати публічно, не бажаючи приховувати свою думку, пише Politeka.net.

За словами Даші, зараз чомусь жінки неймовірно жорстокі і злі по відношенню до інших жінок. Є хороші люди, які допомагають один одному і дуже позитивно, але негативу вистачає в її профілі.

"Здавалося б, ми всі проходимо через одне і те ж. Вагітність, токсикоз, біль, пологи, післяпологове відновлення і виховання дітей. Все це повинно було породити в нас солідарність і розуміння один до одного, але замість цього я спостерігаю церберів ( 💔 ), які готові в секунду зірватися з ланцюга і розірвати тебе в пух і прах, якщо раптом твої рішення не збігаються з їхніми думками.

Я кожен день отримую в дірект смс по типу: "а ваш син ще не ходить?", "він ще не стоїть?", "дивно, а ось моя дитина вже це, це і це...". Мені хочеться струснути таких мам і закликати їх до адекватності і розсудливості» - висловилася Даша.

Тож Даша попросила дівчат бути більш спокійними, адекватними і не порівнювати інших дітей між собою, щоб не влаштовувати змагань з досягнень, адже зараз мова про людську культуру і поведінку, а не про блогерів, кількість аудиторії і тд.

Раніше Даша розповіла, що з нею сталося і куди вона пропала з соціальних мереж.

"Я була в душі, виходила і відкрила скляні двері на себе. І під кут скляних дверей потрапила моя нога, а якщо бути точніше-мій ніготь, який тепер навпіл. Ридала сильно на плечі у чоловіка і думала, як я тепер педикюр зроблю. Тепер я кульгаю, п'ю обезбол і з перев'язкою і мені не можна купатися в океані, що я до цього і не робила» - поділилася Квіткова.

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