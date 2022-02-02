Творці проекту "Майстер Шеф" намагаються здивувати новими завданнями не тільки учасників, а й суддів, передає Politeka.net. У черговому відео деякі страви викличуть огиду не тільки в учасників, а й одного з суддів - Ектора Хіменеса-Браво. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)
У відеоанонсі показана їжа в не дуже красивому вигляді, а диктор за кадром говорить про найогиднішу прем'єру.
"Дійсно викликає огиду", - заявив Ектор Хіменес-Браво.
"Шокуючий випуск 😱
Не прогав один з найскладніших конкурсів проекту!",- написано в пості.
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Відеоролик швидко зібрав понад 25 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Навіщо показувати чорні фартухи? Від цього пропадає інтрига першого конкурсу ( 😢 " , " Я сподіваюся що в цьому сезоні Пава виграє, а Велику викинуть))))", " Ну все зрозуміло тепер хто в чорному 🥲", " меню ресторану при готелі Трансільванія)"," Пава повертається, ура🔥 👏 😍", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво у вишиванці доступно пояснив свою поведінку на "Майстер Шеф"
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