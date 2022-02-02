Вже кілька випусків нового шоу "Майстер Шеф. Битва сезонів" вийшло в ефір, і навіть деякі нові моменти розлетілися Мережею, одні з них обговоримо далі.

Творці проекту "Майстер Шеф" намагаються здивувати новими завданнями не тільки учасників, а й суддів, передає Politeka.net. У черговому відео деякі страви викличуть огиду не тільки в учасників, а й одного з суддів - Ектора Хіменеса-Браво. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

У відеоанонсі показана їжа в не дуже красивому вигляді, а диктор за кадром говорить про найогиднішу прем'єру.

"Дійсно викликає огиду", - заявив Ектор Хіменес-Браво.

"Шокуючий випуск 😱

Не прогав один з найскладніших конкурсів проекту!",- написано в пості.

Відеоролик швидко зібрав понад 25 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Навіщо показувати чорні фартухи? Від цього пропадає інтрига першого конкурсу ( 😢 " , " Я сподіваюся що в цьому сезоні Пава виграє, а Велику викинуть))))", " Ну все зрозуміло тепер хто в чорному 🥲", " меню ресторану при готелі Трансільванія)"," Пава повертається, ура🔥 👏 😍", - написали користувачі Мережі.

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