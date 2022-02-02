Создатели проекта "Мастер Шеф" стараются удивить новыми заданиями не только участников, но и судей, передает Politeka.net. В очередном видео некоторые блюда вызовут омерзение не только у участников, но и одного из судей - Эктора Хименеса-Браво. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
В видеоанонсе показана еда в не очень красивом виде, а диктор за кадром говорит о самой отвратительной премьере.
"Действительно вызывает омерзение", - заявил Эктор Хименес-Браво.
"Шокирующий выпуск 😱
Не упусти один из самых сложных конкурсов проекта!", - написано в посте.
Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне: "Дай Бог здоровья"
Решетник посмеялся над несуразным видом Леси Никитюк: "Холостячка-3"
Оборвалась жизнь выдающегося украинца, рассекречена причина трагедии: "Лежал в больнице..."
Прощание с Куравлевым, появились кадры с безутешным сыном и внуком: "Мы всегда будем вместе"
Остановилось сердце легендарного Леонида Куравлева: первые подробности трагедии
Видеоролик быстро собрал более 25 тысяч просмотров и много комментариев.
"Зачем показывать черные фартуки? От этого пропадает интрига первого конкурса( 😢", "Я надеюсь что в этом сезоне Пава выиграет, а Великую выкинут))))", "Ну всё понятно теперь кто в чёрном 🥲", "меню ресторана при гостинице Трансильвания)", " Пава возвращается,ура🔥👏😍", - написали пользователи Сети.
Напомним, что Эктор Хименес-Браво в вышиванке доступно объяснил свое поведение на "Мастер Шеф"
А еще Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво засветил своего любимца, которого почти никогда не показывает
Также Politeka сообщала, что Эктор Хименес-Браво подсказал украинцам, какая страна им поможет