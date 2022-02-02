Уже несколько выпусков нового шоу "Мастер Шеф. Битва сезонов" вышло в эфир, и даже некоторые новые моменты разлетелись по Сети, одни из них обсудим далее.

Создатели проекта "Мастер Шеф" стараются удивить новыми заданиями не только участников, но и судей, передает Politeka.net. В очередном видео некоторые блюда вызовут омерзение не только у участников, но и одного из судей - Эктора Хименеса-Браво. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В видеоанонсе показана еда в не очень красивом виде, а диктор за кадром говорит о самой отвратительной премьере.

"Действительно вызывает омерзение", - заявил Эктор Хименес-Браво.

"Шокирующий выпуск 😱

Не упусти один из самых сложных конкурсов проекта!", - написано в посте.

Видеоролик быстро собрал более 25 тысяч просмотров и много комментариев.

"Зачем показывать черные фартуки? От этого пропадает интрига первого конкурса( 😢", "Я надеюсь что в этом сезоне Пава выиграет, а Великую выкинут))))", "Ну всё понятно теперь кто в чёрном 🥲", "меню ресторана при гостинице Трансильвания)", " Пава возвращается,ура🔥👏😍", - написали пользователи Сети.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво в вышиванке доступно объяснил свое поведение на "Мастер Шеф"

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