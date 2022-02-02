Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розповів, що причина в постійних нововведеннях, які придумують організатори, передає «Обозреватель».

"Нас запрошували і під час відборів на СТБ, запрошували досі. На жаль, в Україні щорічно змінюються правила участі, змінюються формати проведення, через що постійно відбуваються скандали, збиток від яких для артистів більше, ніж користь від участі в конкурсі»,-заявив Михайло Ясинський.

Оля Полякова

Продюсер Олі Полякової зазначив, що через нові правила взяти участь у Нацвідборі не можуть багато професійних артистів.

"Організаторам важливіше не смисли, а бюрократичні норми. Для них важливіше те, що було вчора, а не те, що відбувається сьогодні і що буде завтра. Вони придумали після скандалу з Maruv нелогічну і не дуже законну умову-і тепер ряд професійних артистів не можуть взяти участь у відборі», - розповів Ясинський.

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нацотбор на евровидение 2020

Нагадаємо, фінал Нацвідбору на Євробачення відбудеться 12 лютого. Список фіналістів наступний:

  • Cloudless — All be alright
  • Laud — Head Under Water
  • Michael Soul — Demons
  • Our Atlantic-Моя Любов
    Друга половина:
  • Alina Pash-Тіні забутих предків
  • Kalush Orchestra — Stefania
  • Roxolana — GIRLZZZZ
  • Wellboy — Nozzy Bossy

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