Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розповів, що причина в постійних нововведеннях, які придумують організатори, передає «Обозреватель».
"Нас запрошували і під час відборів на СТБ, запрошували досі. На жаль, в Україні щорічно змінюються правила участі, змінюються формати проведення, через що постійно відбуваються скандали, збиток від яких для артистів більше, ніж користь від участі в конкурсі»,-заявив Михайло Ясинський.
Продюсер Олі Полякової зазначив, що через нові правила взяти участь у Нацвідборі не можуть багато професійних артистів.
"Організаторам важливіше не смисли, а бюрократичні норми. Для них важливіше те, що було вчора, а не те, що відбувається сьогодні і що буде завтра. Вони придумали після скандалу з Maruv нелогічну і не дуже законну умову-і тепер ряд професійних артистів не можуть взяти участь у відборі», - розповів Ясинський.
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Нагадаємо, фінал Нацвідбору на Євробачення відбудеться 12 лютого. Список фіналістів наступний:
- Cloudless — All be alright
- Laud — Head Under Water
- Michael Soul — Demons
- Our Atlantic-Моя Любов
Друга половина:
- Alina Pash-Тіні забутих предків
- Kalush Orchestra — Stefania
- Roxolana — GIRLZZZZ
- Wellboy — Nozzy Bossy
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