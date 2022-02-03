Як повідомляє Politeka.net, дружина "Холостяка" Микити Добриніна, блогерка і молода мама Даша Квіткова у своєму Instagram звернулася до шанувальників, і особливо до жінок, бути добрішими і розсудливішими. Дівчина зізналася, що отримує багато хейта, зауважень і критики через те, як виховує свою дитину-сина Лева, якому зараз пів року.

"Жінки неймовірно жорстокі і злі по відношенню до інших жінок. Не всі, але є гарненький відсоток таких дівчат і це, чесно кажучи, дивує мене найбільше. Я кожен день отримую в дірект смс по типу: "а ваш син ще не ходить?", "він ще не стоїть?", "дивно, а ось моя дитина вже це, це і це...". Мені хочеться струснути таких мам і закликати їх до адекватності і розсудливості", - розповіла Даша.

За словами Квіткової, те, що проходять дівчата, виношуючи і народжуючи дітей, має їх об'єднувати, а не навпаки породжувати розбрат. Блогерка звернулася до своїх фоловерів з проханням не порівнювати своїх дітей з чужими.

"Дівчатка! Дівчата! Миленькі. Ніколи не порівнюйте дітей. Ні з ким не порівнюйте. Вони всі різні, немає однакових, немає шаблонних, кожен індивідуальний. І якщо чийсь вже сидить, а ваш ще ні-це не означає, що якийсь з діток не такий. Якщо вас хтось зібрався навчити як потрібно і не потрібно, розповісти про те, що повинна робити ваша дитина, а що ні — будь ласка, заради Вашого спокою і нервів: або блокуйте, або просто видаляйте смс і не читайте", - емоційно написала Даша.

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