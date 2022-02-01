Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, получает много вопросов о сыне, и бывает, когда ее малыша критикуют - мамочка решила ответить на замечания.

Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями 13 июля прошлого года, пишет Politeka.net. Пара много рассказывает и показывает сына Льва в Инстаграм, вызывая у некоторых разные вопросы и замечания.

Блогерша решила ответить подписчикам в одних из последних сторис.

""Он у вас жирненький, не отговаривайтесь, большие складки, вам нужно что-то делать", - вот так вот одна девушка пишет мне о том, что у нашего сына ожирение, и что мы собираемся с этим делать? Хотя казалось бы, да сыну шесть месяцев и его на голод нужно посадить?", - ответила звезда.

Также Даша Квиткова получает много вопросов, в которых люди удивляются, что Лев до сих пор не ходит, не держит сам бутылочку, не ест с ложки и так далее.

"Я призываю всех мам: пожалуйста, никогда не сравнивайте ни одного ребенка - ни вашего с чужим, ни чужого с кем-то. Каждый ребеночек индивидуальный, если ваш пополз, а чей-то сидит, это не означает, что какой-то из деток плохой", - резко отреагировала на "гадкие" сообщения молодая мамочка.

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