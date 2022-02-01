Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями 13 июля прошлого года, пишет Politeka.net. Пара много рассказывает и показывает сына Льва в Инстаграм, вызывая у некоторых разные вопросы и замечания.
Блогерша решила ответить подписчикам в одних из последних сторис.
""Он у вас жирненький, не отговаривайтесь, большие складки, вам нужно что-то делать", - вот так вот одна девушка пишет мне о том, что у нашего сына ожирение, и что мы собираемся с этим делать? Хотя казалось бы, да сыну шесть месяцев и его на голод нужно посадить?", - ответила звезда.
Также Даша Квиткова получает много вопросов, в которых люди удивляются, что Лев до сих пор не ходит, не держит сам бутылочку, не ест с ложки и так далее.
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"Я призываю всех мам: пожалуйста, никогда не сравнивайте ни одного ребенка - ни вашего с чужим, ни чужого с кем-то. Каждый ребеночек индивидуальный, если ваш пополз, а чей-то сидит, это не означает, что какой-то из деток плохой", - резко отреагировала на "гадкие" сообщения молодая мамочка.
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