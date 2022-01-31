Как передает Politeka.net, "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей женой Дашей Квитковой (которая стала победительницей сезона с ним) сейчас отдыхают на Сейшельских островах, куда укатили в начале января. Стоит отметить, что они с собой также взяли сына Льва, которому уже полгода. На своей странице в Инстаграм Квиткова поделилась новыми Сториз. На кадрах жена Добрынина похвасталась результатом похудения. Как известно, девушка желает вернуть вес, который у неё был до беременности.

"Сейчас будет шок-контент. Вообще не собиралась никому показывать это видео, но сделаю это. Чтобы вы понимали, у себя в голове я на двух видео одинаковая, потому что еще нет того результата, что я хочу", — поделилась Даша Квиткова.

На кадрах Квиткова показала, как изменилось её тело за всего 2,5 месяца и попросила реакций, поскольку для неё фигура осталась такой же, как и была после родов.

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