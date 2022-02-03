Как сообщает Politeka.net, жена "Холостяка" Никиты Добрынина, блогерша и молодая мама Даша Квиткова в своем Instagram обратилась к поклонникам, и особенно к женщинам, быть добрее и благоразумнее. Девушка призналась, что получает много хейта, замечаний и критики из-за того, как воспитывает своего ребенка – сына Льва, которому сейчас полгода.

"Женщины невероятно жестоки и злые по отношению к другим женщинам. Не все, но есть хорошенький процент таких девушек и это, честно говоря, удивляет меня больше всего. Я каждый день получаю в директ смс по типу: "а ваш сын еще не ходит?", "он еще не стоит?", "странно, а вот мой ребёнок уже это, это и это…". Мне хочется встряхнуть таких мам и призвать их к адекватности и благоразумии", - рассказала Даша.

По словам Квитковой, то, что проходят девушки, вынашивая и рожая детей, должно их объединять, а не наоборот порождать раздор. Блогерша обратилась к своим фолловерам с просьбой не сравнивать своих детей с чужими.

"Девочки! Девушки! Миленькие. Никогда не сравнивайте деток. Ни с кем не сравнивайте. Они все разные, нет одинаковых, нет шаблонных, каждый индивидуален. И если чей-то уже сидит, а ваш еще нет — это не означает, что какой-то из деток не такой. Если вас кто-то собрался научить как нужно и не нужно, рассказать о том, что должен делать ваш ребенок, а что нет — пожалуйста, ради вашего спокойствия и нервов: либо блокируйте, либо просто удаляйте смс и не читайте", - эмоционально написала Даша.

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