Ілона Гвоздьова, яка була учасницею шоу "Танці з зірками", записала відео, пародіюючи російського коміка Павла Волю.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова популярна українська танцівниця і переможниця проекту "Танці з зірками". А нещодавно зірку покликали бути хореографом-постановником на грузинські "Танці з зірками". Також Ілона активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділилася смішним відео.

На відео Ілона була в різних образах і підставила виступ Павла Волі.

"У соцмережах стали психологами. Всі розбираються в психології. Всі моделюють ситуації, всі позбавляються від почуття жертви, все складають карти бажань, посилають запити у Всесвіт. Всі закривають гештальти, все роблять афірмації. Всі усвідомлені, всі позбавляються від токсичних відносин, все в потоці, все в моменті, все в ресурсі, всі настільки хочуть стати нормальними, що цокнулися остаточно", - було сказано у відео.

"Всі хочуть бути нормальними і тому дивіться відео! Сьогодні Павло Воля зробив мій день", - написала Ілона.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Точно", "Ілоночка, згодна", "Просто до сліз", " днями дружба так завершилася з людиною!", "А ви не знаєте, що Воля це прізвище".

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