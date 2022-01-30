Известная хореограф и танцовщица Илона Гвоздева, которая недавно вернулась в Украину, показала, как проводит время с мужем.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева недавно вернулась в Украину. Ранее она работала в Грузии на местных "Танцях з зірками", однако, ей пришлось там остаться дольше из-за того, что она заболела ковидом. После того, как хореограф прошла изоляцию, она наконец смогла вернуться к детям. На своей странице в Инстаграм Гвоздева опубликовала нежный семейный кадр. На фото - танцовщица в обнимку со своим мужем.

"Когда ты рядом - ничего не страшно!

P.s. Отметь в комментариях человека, с которым готовы с головой в огонь, воду и медные трубы", — сделала признание Илона Гвоздева.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Красивая и приятная пара", "Золотые слова написаны умница ангел красивый с Валерией Ходор она очень красивая актриса", "Видно, что муж младше вас".

На замечание, что муж младше Гвоздевой, танцовщица ответила вопросом: "Да и что?".

Напомним, что недавно Гвоздева показала, как её балует муж по возвращению в Украину. На кадре танцовщица показала свою старшую дочь и блюдо, которое постарался и приготовил её муж. Это была курица и овощи.

Ранее сообщалось, "Это жесть": Гвоздева из "Танців з зірками" откровенно рассказала о своей болезни и лечении за границей

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Politeka рассказывала, Илона Гвоздева вышла из себя из-за дистанционного обучения и налогов: "Как дальше жить в этой стране?"



