Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 33-летняя танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая вместе с юмористом Игорем Ласточкиным победила в шоу "Танці з зірками", решила рассказать поклонникам о неприятной ситуации, которая произошла с ней на парковке.
Так, Гвоздева опубликовала фото автомобиля мужчины, который ее оскорбил.
"За рулем сидит быдло. Других слов нет просто", - эмоционально высказалась Илона.
Так, победительница "Танців з зірками" рассказала, что произошло. Дело в том, что мужчина на автомобиле марки Hundai загородил выезд Илоне Гвоздевой, которая припарковалась возле супермаркета. По словам Гвоздевой, она вежливо попросила дать ей дорогу, но мужчина отказался.
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"Этот быдло-водитель выходит и говорит что-то типа: "Права покупала или сдавала". В общем, что девушка за рулем не может выехать", - рассказала Илона.
Гвоздева заметила, что ей пришлось долго выезжать с парковки, ведь мужчина не только припарковался в неположенном месте, а еще и продолжал сидеть в машине все время, когда она пыталась вырулить.
Гвоздева в сторис пригрозила, что, если где-то встретит еще этого мужчину, то отплатит ему той же монетой и заблокирует выезд на целый день.
Ранее Politeka сообщала, что Илона Гвоздева разгневалась из-за дистанционной учебы и налогов: "Как дальше жить в этой стране?".
Напомним, что "Это жесть": Гвоздева из "Танців з зірками" откровенно рассказала о своей болезни и лечении за рубежом.
Также Politeka писала, что Гвоздева раскрыла, как поддерживает фигуру после рождения двух детей: "Два-три раза в неделю...".