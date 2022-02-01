Известная украинская танцовщица и педагог-хореограф Илона Гвоздева, которая работала на талант-шоу "Танці з зірками", рассказала поклонникам о неприятную ситуацию.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 33-летняя танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая вместе с юмористом Игорем Ласточкиным победила в шоу "Танці з зірками", решила рассказать поклонникам о неприятной ситуации, которая произошла с ней на парковке.

Так, Гвоздева опубликовала фото автомобиля мужчины, который ее оскорбил.

"За рулем сидит быдло. Других слов нет просто", - эмоционально высказалась Илона.

Так, победительница "Танців з зірками" рассказала, что произошло. Дело в том, что мужчина на автомобиле марки Hundai загородил выезд Илоне Гвоздевой, которая припарковалась возле супермаркета. По словам Гвоздевой, она вежливо попросила дать ей дорогу, но мужчина отказался.

"Этот быдло-водитель выходит и говорит что-то типа: "Права покупала или сдавала". В общем, что девушка за рулем не может выехать", - рассказала Илона.

Гвоздева заметила, что ей пришлось долго выезжать с парковки, ведь мужчина не только припарковался в неположенном месте, а еще и продолжал сидеть в машине все время, когда она пыталась вырулить.

Гвоздева в сторис пригрозила, что, если где-то встретит еще этого мужчину, то отплатит ему той же монетой и заблокирует выезд на целый день.

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