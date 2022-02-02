Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева популярная украинская танцовщица и победительница проекта "Танці з зірками". А недавно звезду позвали быть хореографом-постановщиком на грузинские "Танці з зірками". Также Илона активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась смешным видео.

На видео Илона была в разных образах и подставила выступление Павла Воли.

"В соцсетях стали психологами. Все разбираются в психологии. Все моделируют ситуации, все избавляются от чувства жертвы, все составляют карты желаний, посылают запросы во Вселенную. Все закрывают гештальты, все делают аффирмации. Все осознанные, все избавляются от токсичных отношений, все в потоке, все в моменте, все в ресурсе, все настолько хотят стать нормальными, что чокнулись окончательно", - было сказано в видео.

"Все хотят быть нормальными и поэтому поводу смотрите видео! Сегодня Павел Воля сделал мой день", - написала Илона.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Точно", "Илоночка, согласна", "Просто до слез", "На днях дружба так завершилась с человеком!", "А вы не знаете, что Воля это фамилия".

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